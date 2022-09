Para prezydencka na pogrzebie Elżbiety II? Znamy odpowiedź

- Tak, prezydent Duda wybiera się na pogrzeb. Od początku było to jasne. Gdy tylko go poinformowałem o śmierci królowej, było jasne, że przebudowujemy cały program, że prezydent z małżonką, para prezydencka, będą na pogrzebie, nawet jeżeli to będzie wymagało przebudowy ich pobytu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. To jest to rzecz, która jest w tym momencie absolutnie priorytetowa - oświadczył prezydencki minister.