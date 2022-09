Delegacja z Chin. Brytyjczycy się nie zgadzają

Pogrzeb zmarłej w ubiegłym tygodniu królowej Elżbiety II jest zaplanowany na najbliższy poniedziałek 19 września. Wszyscy przywódcy państw przyjeżdżający do Londynu na pogrzeb królowej zostali zaproszeni do przejścia obok trumny z ciałem, która została wystawiona na widok publiczny w Pałacu Westminsterskim, siedzibie brytyjskiego parlamentu, i wpisania się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w Lancaster House.