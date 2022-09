W Kazachstanie byli o krok od spotkania? "Jinping odrzucił inicjatywę Watykanu"

Papież pojedzie do Pekinu?

We wtorek podczas lotu z Rzymu do Kazachstanu dziennikarze pytali papieża, czy spotka się z prezydentem Chin, gdy w środę przybędzie on do stolicy na rozmowy z prezydentem Kasymem-Żomartem Tokajewem. Franciszek odpowiedział wtedy, że nie ma wiadomości na ten temat, ale zadeklarował zarazem, że gotów jest udać się do Chin.