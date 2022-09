Tak rosyjska propaganda oczernia Elżbietę II. Użyli naprawdę prymitywnej metody

Co naprawdę przedstawia klip?

Materiał użyty przez rosyjską telewizję to tak naprawdę nagranie powstałe w Wietnamie ok. 1900 r., czyli w czasach, gdy ten kraj był kolonią francuską. Nakręcił go niejaki Gabriel Veyre, jeden z pionierów sztuki filmowej. Przedstawia on francuską kobietę rozdającą datki grupie wietnamskich dzieci.