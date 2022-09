Propagandysta chce wskrzesić "starą praktykę". Chodzi o brygady międzynarodowe

Kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow zaproponował na antenie państwowej telewizji, by Rosja powołała do życia brygady międzynarodowe, które walczyłyby w Ukrainie. - To stara praktyka. Dlaczego mamy powstrzymywać ludzi, którzy chcą wziąć broń i ruszyć na front? - pytał. I wymienił kraje, które mogłyby dostarczyć potencjalnych ochotników.