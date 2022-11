Pogoda zaskoczy. Później znów zmiana. Nowa prognoza dla Polski

Pogoda nadal nie przypomina nam, że do końca roku już tylko tygodnie. Wyż Andre sprawił, że w pierwszych dniach możemy cieszyć się ciepłem, a przede wszystkim słońcem. Podobny będzie weekend, ale mała niespodzianka może czekać nas w piątek po południu, szczególnie na zachodzie. - Układy niskiego ciśnienia powoli będą docierały do Polski. Przyniosą nieco ochłodzenia i opady deszczu. Jednak weekend będzie całkiem przyjemny - wyjaśnił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodał, że w sobotę i niedzielę na termometrach zobaczymy 14-15 st. C, a na niebie mniej chmur. Deszcz możliwy jest tylko lokalny i słaby. Walijewski zwrócił też uwagę na wyjątkowo ciepłą jesień. Jak podkreślił, w październiku temperatura wyniosła 2 st. C powyżej średniej i był to drugi najcieplejszy pod względem temperatury październik w historii pomiarów. - Tak wysokich temperatur nie notowaliśmy od 30 lat - mówił. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń