Pogoda. Zagrożenie burzami z gradem i lokalnymi powodziami błyskawicznymi

Pogoda nie odpuszcza. Po burzowej i niebezpiecznej sobocie, w niedzielę wcale nie będzie spokojniej. "Groźnie wyglądają prognozy dla południowej części woj. śląskiego, małopolskiego oraz Podkarpacia" - alarmują Polscy Łowcy Burz.

Gdzie jest burza?

"Aktywny mezocyklon, w jaki przerodziła się superkomórka burzowa, towarzysząc frontowi przemieszcza się nad Suwalszczyznę z przelotnymi opadami i burzami" - informuje Ryszard Klejnowski z Meteo ICM. "W napływającym z zachodu chłodniejszym powietrzu polarnym morskim kształtuje się 'wędrowny' wyż" - dodaje. Co najmniej do wtorku przemieszczać się on będzie na północny wschód, co związane ma być z napływem zimniejszego powietrza.