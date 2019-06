Polacy zabrali głos. Kukiz'15 wchodzi do Sejmu, Platforma odrabia straty

Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że PiS może liczyć na poparcie 38,6 proc. Polaków. Druga w zestawieniu jest Platforma Obywatelska, ale różnica między nimi sięga ponad 12 pkt. proc.

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego politycy w Polsce nie mogą liczyć nawet na chwilę wytchnienia. Kampania wyborcza trwa bez przerwy, a na jesieni układ sił w Sejmie i Senacie zmieni się na kolejne 4 lata.

Z badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że nieprzerwanie liderem sondaży jest PiS. Partię Jarosława Kaczyńskiego popiera 38,6 proc. ankietowanych. Co ważne, w porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 2,9 pkt. proc.