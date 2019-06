Jarosław Gowin: Trwają rozmowy z Kukiz'15 ws. wspólnych list

Wicepremier Jarosław Gowin poinformował, że trwają rozmowy z Kukiz'15 nt. "połączenia sił i stworzenia wspólnych list" przed wyborami do Sejmu i Senatu. Podkreślił, że ugrupowanie Pawła Kukiza to dla niego "pierwszy partner", jeśli chodzi o ewentualną koalicję.

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że PiS popiera 44 proc. Polaków. Na Kukiz'15 chce z kolei głosować 4 proc. obywateli , co nie daje ugrupowaniu popularnego wokalisty przekroczenia progu wyborczego.

Gowin: Paweł Kukiz jest postacią bardzo suwerenną

- Czym innym jest wchłonięcie ruchu Kukiz'15. Myślę, że to nie wchodzi w grę. Paweł Kukiz jest postacią bardzo suwerenną, bardzo samodzielną w myśleniu i działaniu - zaznaczył Gowin.

Dodał, że nic nie jest przesądzone, ale na pewno łatwiejsze do rozważenia jest rozwiązanie zakładające wspólny start w wyborach.

- Nie zamierzamy kaperować pojedynczych polityków. Byłoby to nie fair wobec środowiska, w którym - jeszcze raz to podkreślę - być może po wyborach będziemy widzieli potencjalnego partnera do rządzenia - stwierdził wicepremier.