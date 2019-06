Mrowiny. Kristina nie żyje. 50 tys. zł za wskazanie miejsca pobytu zabójcy

10-letnia Kristina została brutalnie zamordowana. Trwa obława na sprawcę tragedii. W sieci krąży wizerunek mężczyzny, który zdaniem niektórych, może być odpowiedzialny za tragedię. - Dostaliśmy w jego sprawie ponad 40 wiadomości - informuje Wirtualną Polskę biuro detektywistyczne.

Co na to detektywi? - Policja dementuje, ale ten człowiek jest poszukiwany. Jeżeli do tej pory nie został ujęty, to policja nie powinna wykluczać, że to może być on - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską Bartosz Weremczuk. - My dostaliśmy ponad 40 różnych wiadomości od ludzi z tamtej gminy o tym, że podobny mężczyzna był widywany w tamtych okolicach i nawet zaczepiał dzieci. Więc to nie są informacje pochodzące wyłącznie od Łowcy Pedofilów (ze sprawą zabójstwa 10-latki poszukiwanego mężczyznę łączył też wcześniej tzw. Łowca Pedofilów Krzysztof Dymkowski - przyp red.). My na własną rękę nie prowadzimy żadnych czynności. Tak jak wszyscy pomagamy po prostu w ujęciu sprawcy - dodaje.