Pogoda w weekend. "Trzeba z tego skorzystać"

Pogoda weekend zapowiada się bardzo obiecująco! Jak mówił w programie "Newsroom" WP profesor Mariusz Figurski z IMGW-PIB. - W weekend (…) mogę powiedzieć, że zapowiada się bezchmurne niebo, piękna pogoda, temperatura do 20 stopni. Oczywiście ta temperatura będzie wyższa na zachodzie Polski, na wschodzie troszeczkę niższa - podkreślił meteorolog. Pytany o to, czy w sobotę i niedzielę warunki pogodowe sprzyjać będą wędrówkom do lasu na grzyby i wycieczkom rowerowym, odparł: "jak najbardziej". - Trzeba skorzystać z tego fragmentu dobrej pogody. Bo jak widzimy cały wrzesień już jest taki popleciony, troszeczkę mamy deszczu i trochę wyższych temperatur. Więc ten weekend będzie sprzyjający wędrówkom. Ale proszę uważać na siebie: wirus szaleje - apelował prof. Figurski.