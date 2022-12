Pogoda w weekend. Synoptyk IMGW dla WP: ostrzeżenia też dla północy

Pogoda w najbliższych dniach pokaże nam, że coraz bliżej kalendarzowej zimy. Weekend zapowiada się śnieżny, a najwcześniej sypać zacznie na południu. - Spodziewamy się intensywnych opadów. W niedzielę - także w centrum - może przybyć do 15 cm świeżego śniegu - powiedziała w programie "Newsroom" WP Ilona Bazyluk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzegła również przed marznącymi opadami i gołoledzią w piątek na południowym wschodzie (województwa podkarpackie i małopolskie). Bazyluk wyjaśniła również, że na północy w najbliższych dniach będzie pogodniej, ale zimniej: lokalnie w nocy temperatura może spaść do -7 st. C. - Marznące mgły będą tam ograniczały widzialność do 200 m - mówiła synoptyk IMGW-PIB. Więcej w materiale wideo.