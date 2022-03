Pogoda w weekend. Spektakularny powrót zimy

To będzie kolejny zimny dzień. Znów najchłodniej na południu, gdzie prognozujemy okoł 1-2 st. C, a w Małopolsce i na Podkarpaciu maksymalnie 3 st. C. Zimniej w rejonach podgórskich. Tu utrzyma się całodobowy mróz rzędu około -2 st. C. Na pozostałym obszarze spodziewamy się nie więcej niż 5-6 st. C. Wiatr północny, silniejszy tylko w górach.