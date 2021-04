Pogoda w święta. Nowa prognoza IMGW na Wielkanoc

Wpływ ośrodków niżowych (najpierw niż rosyjski, a następnie skandynawski) sprawi, że w piątek i w sobotę z północny, a w święta z północnego zachodu spływać do nas będzie arktyczny i polarno-morski chłód. Już w piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 7-8 st. C na północy do 10-12 st. C w centrum i na południu.