Pogoda w roku 2050. W Londynie jak w Barcelonie, w Warszawie jak w Tbilisi

Pogoda za 30 lat? Szwajcarscy naukowcy postanowili przewidzieć warunki klimatyczne, jakie w 2050 roku będą panować w 520 największych miastach na całym świecie. Z ich analiz wynika, że turyści chcący odwiedzić Marrakesz identyczne warunki pogodowe napotkają już w Madrycie. Warszawa klimatem upodobni się zaś do stolicy Gruzji.

Susze, powodzie, burze i inne katastrofy klimatyczne. To, według badań naukowców z Crowther Lab na Politechnice Federalnej w Zurychu, czeka nas za 30 lat. W związku z globalnym ociepleniem zmiany klimatyczne będą tak duże, że trudno to sobie wyobrazić. Szwajcarscy naukowcy znaleźli jednak na to sposób - informuje rp.pl.