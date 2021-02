Pogoda. Uwaga: są ostrzeżenia IMGW. Najnowsza prognoza

Zimowa pogoda daje się już niektórym mocno we znaki. Czy możemy się zatem spodziewać zmiany w pogodzie w ciągu najbliższych godzin? Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Przekazał on, że noc z czwartku na piątek będzie bardzo mroźna. Ze względu na ujemne temperatury wydano nawet ostrzeżenia IMGW. - Ta zima jest dosyć nietypowa, bo w porównaniu do tego co było kilka lat wcześniej, jest bardzo mroźna. Mamy temperatury nawet do -30 stopni Celsjusza na Podlasiu - przekazał. W tę noc (z czwartku na piątek - przyp. red.) nie będziemy bić rekordów, ale będą wartości około -20 stopni Celsjusza - zaznaczył Walijewski. - Ostrzegamy przed silnym mrozem i te ostrzeżenia są wydane praktycznie dla całego kraju oprócz Polski północnej i zachodniej - dodał synoptyk. - Wartości na termometrach poniżej -15 stopni Celsjusza - powiedział gość programu "Newsroom". - Także ta noc dosyć chłodna i każda następna tak naprawdę też będzie chłodna - zapowiedział meteorolog.