Pogoda ulegnie zmianie. Pojawiają się burze i wiatr

- W trakcie burz spodziewamy się opadów deszczu miejscami do 20 mm, na północnym zachodzie do 30 mm i porywów wiatru do 85 km/h. W trakcie burz możliwe są opady gradu. Burze będą występować głównie po południu, wieczorem i w nocy z piątku na sobotę - powiedział Ogrodnik.