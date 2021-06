Pogoda. Spadną opady deszczu. Uwaga na burze

Oprócz deszczu spadnie także temperatura. Przez cały dzień termometry pokażą od ok. 17-18 stopni na Górnym Śląsku i w Małopolsce, do ok. 20 stopni na Podlasiu. Najcieplej będzie natomiast na północnym zachodzie Polski. Tam mieszkańcy odczują od 25 do 26 stopni Celsjusza.