Pogoda. Puchar Świata w skokach w Zakopanem odbędzie się?

Zakopane to miejsce, które będzie interesować wielu Polaków w najbliższy weekend. Planowany jest bowiem Puchar Świata w skokach narciarskich. Gościa programu "Newsroom" Wirtualnej Polski zapytaliśmy o to, jakiej pogody można się spodziewać. Profesor Mariusz Figurski, ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdradził, jaka będzie pogoda w Tatrach w najbliższych dniach i czy opady śniegu zakłócą konkurs skoków w Zakopanem. - Śniegu nie będzie za dużo. Wszystko wskazuje na to, że przez najbliższy weekend te opady nie będą duże - powiedział synoptyk. - Będą to raczej przelotne opady - sprecyzował Figurski. - W niedzielę będzie w ogóle bez opadów, a więc będzie to sprzyjający okres dla skoków narciarskich - powiedział profesor. - Z drugiej strony, jeżeli chodzi o wiatry, będą tylko obserwowane w porywach od 10 do 15 m/s w obszarze Kasprowego Wierchu, czyli Tatr Wysokich - dodał meteorolog. - Natomiast Zakopane i Wielka Krokiew to około od 1 do 4 m/s w porywach, czyli sprzyjające warunki - stwierdził gość Patrycjusza Wyżgi. - Temperatura w Zakopanem w dzień będzie się wahała od -6 stopni Celsjusza do -10 stopni Celsjusza - powiedział Mariusz Figurski i dodał, że w wysokich Tatrach może dojść do nawet -30 stopni Celsjusza.

