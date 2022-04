Pogoda: prognoza na środę. Mokro, chłodno i dużo chmur

Ciśnienie niskie, ale stabilne

Obecność frontu atmosferycznego i wpływ niżu sprawi, że ciśnienie atmosferyczne w środę ukształtuje się od ok. 996 hPa w Gdańsku, po ok. 1001 hPa w Warszawie i ok. 1005 hPa w Krakowie. Oznacza to więc dość niskie wartości, ale do wieczora nie powinny ulec istotnym zmianom.