Pogoda. Do końca tygodnia będzie wietrznie

Pogoda. Pomimo opadów i wiatru, to będzie dość ciepło

Do czwartku, kiedy Nasim pokonywał będzie Morze Północne, to z zachodu, znad środkowego Atlantyku, szerokim strumieniem napływać do nas będzie ciepłe powietrze. Zatem w środę i w czwartek w najcieplejszym momencie dnia termometry prawie w całym kraju wskażą od 12 do 15 stopni. Chłodniej, bo około 10 stopni, będzie tylko w północnej Polsce.