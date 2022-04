Pogoda na środę. Spory kontrast termiczny i dużo opadów

Temperatura mocno zróżnicowana. W strefie najsilniejszych opadów w ciągu dnia prognozujemy ok. 5-7 st. C., a na północnym wschodzie nie więcej niż 3-4 st. C. Wieczorem jednak dotrze tu cieplejsze powietrze, dzięki czemu temperatura wzrośnie maksymalnie do ok. 9-11 stopni.