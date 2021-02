Pogoda. Ostrzeżenia IMGW i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Zima nie odpuszcza. Przed nami kolejne śnieżyce i fala mrozów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały kolejne ostrzeżenia.

Jak informuje IMGW, Europa północna i środkowa będzie w zasięgu wyżu znad Skandynawii. Pozostała część kontynentu będzie w zasięgu rozległego niżu znad Bałkanów. Polska południowo-wschodnia będzie na skraju tego niżu, nad resztę kraju sięgnie klin wyżu znad południowej Norwegii. Z północnego wschodu będzie napływało mroźne powietrze pochodzenia arktycznego.

IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnymi opadami śniegu w południowych regionach Polski. Wydano ostrzeżenie I stopnia (w trzystopniowej skali) dla południowych części województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego przed silnymi opadami śniegu.

Dla trzech powiatów województwa podkarpackiego: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego wydano ostrzeżenie II stopnia przed opadami marznącymi i gołoledzią.

IMGW ostrzega też przed mrozem. Alerty I stopnia obowiązują dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz północnych części województwa podlaskiego i mazowieckiego i południowo-wschodnich powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Pogoda. Na południu może spaść nawet 25 cm śniegu

Śnieg zacznie sypać już w środę wieczorem i w nocy. Opadom towarzyszył będzie porywisty wiatr - do 50 km/h, wzniecającym zawieje śnieżne.

Śnieżyce najpierw pojawią się w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Padać ma tam całą noc.

W czwartek opady jeszcze bardziej się nasilą. Tym razem w woj. podkarpackim i lubelskim, gdzie śnieżyce i zawieje śnieżne będą szaleć z największą intensywnością po południu i wieczorem. Osłabną i ostatecznie ustąpią dopiero w nocy z czwartku na piątek.

Śnieżyć w czwartek będzie jednak w całym kraju. Na wybrzeżu może spaść 8 cm śniegu, na południu i południowym wschodzie kraju nawet 25 cm.

Będzie mroźnie. Od -12 st. C na północnym wschodzie do -9 st. C w centrum i -5 st. C na południowym wschodzie.

Pogoda. Termometry wskażą nawet -22 st. C

W nocy z czwartku na piątek znów pojawią się opady śniegu, głównie na południowym wschodzie i nad morzem. Silny wiatr powodować może zawieje i zamiecie śnieżne. Na wybrzeżu spaść może od 5 cm do 10 cm białego puchu.

W nocy słupek rtęci na termometrach wskazywać będzie od -18 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do -14 st. C w centrum kraju i -5 st. C na wybrzeżu zachodnim. W rejonach podgórskich Karpat termometry wskazywać mogą nawet -22°C.

Śnieg sypać ma też w piątek, głównie na południowym wschodzie oraz nad morzem. Temperatura maksymalna od -11 st. C na Suwalszczyźnie do -7 st. C w centrum i -2 st. C na zachodzie oraz -1 st. C nad morzem, w dolinach karpackich około -15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na wschodzie porywisty, północny i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.