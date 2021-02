Pogoda. Zima zaatakowała Europę. Paraliż wielu krajów, silne śnieżyce i mróz

Obfite opady śniegu, silny wiatr, a także mróz sparaliżowany Europę. Wielka Brytania oraz Holandia zagrożone są orkanem Darcy. Natomiast we Francji wystąpiły powodzie.

Pogoda w Holandii

Tamtejszy instytut meteorologii (KNMI) ogłosił, że od niedzieli obowiązuje tzw. czerwony alert. Jest to tam najwyższe poziom ostrzeżeń meteorologicznych. Szalejący orkan Darcy spowodował największe zawieje śnieżne od dekady. Zła pogoda wymusiła zamknięcie wszystkich punktów testów PCR na obecność koronawirusa. Zerwane zostały także połączenia z Niemcami.

Pogoda w Wielkiej Brytanii

Do ok. -15 stopni Celsjusza spadła temperatura w Szkocji. Zamknięto niektóre trasy kolejowe. Nie funkcjonują również niektóre punkty szczepienne. Z powodu pogody nie działa także część szkół w południowo-wschodniej Anglii oraz Lincolnshire.

Pogoda w Niemczech i Belgii

Natomiast nad Niemcami szaleje niż Tristian. Wywołał on nie tylko ujemne temperatury, ale także zawieje śnieżne. W niektórych miejscach spadło około 30 centymetrów śniegu.

Zima sparaliżowała ten kraj. Pojawiły się poważne ograniczenia w ruchu drogowym. Szczególnie dotknięta jest środkowa i północna część Niemiec. We wtorek opady śniegu powinny pojawić się już tylko na wybrzeżu.

Przewiduje się, że w tym tygodniu zima nie ustąpi w Belgii. W nocy ze środy na czwartek temperatura ma spać tam do około -13 stopni Celsjusza.

Pogoda w Czechach i na Ukrainie

Pogoda we Francji

Nieco inna pogoda opanowała Francję. Tam występują zagrożenia powodziowe. Dotyczą one departamentów w południowej i zachodniej części kraju. Poziom Sekwany w Paryżu w niektórych miejscach wynosi ok. 4.3 metrów.

Rzeka Marna spowodowała już powodzie w kilku miastach, np. w Esbly, gdzie zalała ulice. Najgorzej jest jednak w Saintes - tam rzeka Charente osiągnęła poziom prawie rekordowy - 6,2 m i rozlała się na ulice, w większości miasta sięgając ludziom do kolan. Ewakuowano tam prawie 400 osób, gdyż woda wlała się do piwnicy i doszło do awarii prądu.