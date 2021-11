Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Będzie niebezpiecznie

Pogoda nie da nam w weekend odpocząć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem i opadami. - Nie mam dobrych informacji. W kolejnych dniach będziemy mieć sinusoidę pogodową. Nadal będzie sporo chmur, opady deszczu i silne porywy wiatru. Nie będzie też zbyt ciepło, bo 8-12 st. C. Mamy więc odsłonę brzydszej i ponurej jesieni - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW-PIB. Ostrzegł też, że już w czwartek pogoda może być groźna. - W Polsce północno-zachodniej może spaść do 40 litrów na metr kwadratowy. To już jest duże niebezpieczeństwo - wyjaśnił Walijewski. Dodał, że musimy spodziewać się również porywów wiatru sięgających 75 km/h. To oznacza, że wichura może łamać gałęzie, powodować szkody i stwarzać zagrożenie dla ludzi.