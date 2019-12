Pogoda. Niż "Toni" nad Polską, zaskakujące temperatury w weekend. Prognoza na grudzień

Pogoda. Polska znajduje się w ośrodku niżowym o nazwie "Toni", który przyniesie nam chmury, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W weekend na Bałtyku spodziewany jest sztorm. Na śnieżną i mroźną zimę będziemy musieli jeszcze poczekać. Najbliższe dni zapowiadają się nadzwyczaj ciepłe. W niedzielę termometry pokażą nawet 11 stopni.

Pogodę w Polsce w najbliższych dniach kształtować będzie niż "Toni" (WXCharts)

Najbliższy weekend zapowiada się ciepły, ale deszczowy

W kolejnym tygodniu możemy spodziewać się pogody w kratkę, na pewno przydadzą nam się parasole

Według synoptyków ciepła, deszczowa aura utrzyma się do końca roku

Pogoda. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, w piątek pogodę w Polsce kształtować będzie zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad Morza Północnego o nazwie "Toni". Na przeważającym obszarze kraju (za wyjątkiem pasa gór i przedgórza) będzie jeszcze pogodnie, choć zaczną pojawiać się już chmury. W górach i na przedgórzu będzie się mocniej chmurzyć i chwilami słabo popada śnieg i deszcz ze śniegiem.

W piątek termometry wskażą od +1 do +3 st. C w pasie północnym do +6 st. C w pasie południowym Polski. Najcieplej będzie w okolicach Krakowa - tutaj termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet +7 st. C. Najchłodniej będzie na przedgórzu - od -1 do +1 st. C.

W nocy z piątku na sobotę na niemal całym obszarze kraju możemy spodziewać się temperatury na plusie. Delikatne przymrozki od -4 do -1 st. C spodziewane są tylko w górach.

Sobota i niedziela. Pochmurno i mokro

W sobotę i w niedzielę "Toni" przemieści się nad Morze Norweskie, a jego fronty atmosferyczne zahaczając o Polskę, przyniosą nam chmury i przelotne opady deszczu, a w Sudetach i w Beskidach - deszczu ze śniegiem.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę do południa pogodnie i bez opadów będzie na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Na zachodzie i w centrum kraju poranek będzie pochmurny i deszczowy (w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg).

Po południu sytuacja odwróci się, pogodnie zrobi się na zachodzie i w centrum, a na wschodzie pojawią się chmury z opadami deszczu. Meteorolodzy podkreślają, że w niedzielę opady będą intensywniejsze.

Pogoda na weekend. Będzie wietrznie, ale ciepło

W sobotę średnia temperatura w Polsce wyniesie od 4 do 6 st. C. Najcieplej będzie w okolicach Rzeszowa, termometry wskażą tam nawet 7 - 8 st. C, a najchłodniej na przedgórzu od 1 do - 3 st. C. Niedziela będzie jeszcze cieplejsza. Synoptycy przewidują od 5 - 8 st. C na północy, do 9, a nawet 11 st. C w pasie południowym.

Synoptycy Cumulusa ostrzegają, że należy spodziewać się porywistego wiatru. W sobotę osiągnie on prędkość do 40 - 70 km/h, a w niedzielę do 50 - 75 km/h. Mocniej powieje wysoko w górach do 90 - 100km/h, oraz w pasie wybrzeża do 70 km/h. Na Bałtyku "szalał" będzie sztorm. W niedzielę może on osiągnąć nawet 11 stopni w skali Beauforta.

Pogoda na przyszły tydzień

W kolejnym tygodniu możemy spodziewać się pogody w kratkę. Dni słoneczne przeplatać się będą z pochmurnymi, podczas których przelotnie popada.

Będzie dość ciepło. Do połowy tygodnia średnia temperatura będzie się wahać od 6 - 10 st. C. Od środy nieco się ochłodzi, termometry pokażą od 2 do 5 st. C.

Prognoza na święta

Według prognozy długoterminowej śnieg raczej nie ugnie choinkowych gałęzi w Boże Narodzenie. Kalendarzowa zima zaczyna się 22 grudnia, ale wszystko wskazuje na to, że śnieg i mróz nadejdą później, już w nowym roku. Ostatnie tygodnie 2019 roku będą raczej deszczowe i ciepłe.

Kalendarzowa zima potrwa do 20 marca.

