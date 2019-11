Zima 2019. Według synoptyków czeka nas "zima trzydziestolecia". Nawet minus 20 stopni

Zagraniczni meteorolodzy nie mają wątpliwości - ta zima będzie najsurowsza od trzydziestu lat. Już teraz apelują do mieszkańców Europy o przygotowanie się na wyjątkowo mroźną porę. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce - oprócz opadów śniegu - znad Syberii dotrze do nas lodowate powietrze.

Zima 2019. Srogie mrozy czekają nas jeszcze w tym roku (Kfp/reporter, Fot: Maciej Kosycarz)

Jak informuje portal radiozet.pl, zima na przełomie 2019 i 2020 roku nie będzie nas rozpieszczać. Pierwsze jej oznaki będzie można zauważyć już w listopadzie. Oprócz niższej niż zazwyczaj w tym miesiącu temperatury, synoptycy przewidują obfite opady śniegu oraz napływ mroźnych mas powietrza znad Syberii, który będzie miał znaczny wpływ na pogodę w Europie.

Gwałtowne załamanie pogody ma nastąpić w grudniu. Według amerykańskich i brytyjskich meteorologów, właśnie wtedy zimna aura zacznie nam doskwierać. W kiepskiej sytuacji znajdą się mieszkańcy wschodniej Polski. W tej części naszego kraju syberyjskie powietrze będzie najbardziej odczuwalne. Ale niesprzyjająca pogoda największe spustoszenie wywołała nie w środkowej, a wschodniej Europie. Mrozu nie oszczędzą więc Rosjan i Ukraińców.

W ostatnim miesiącu 2019 roku słupki rtęci spadną do wyjątkowo niskiego poziomu - termometry mogą wskazać nawet minus 20 stopni Celsjusza. Synoptycy prognozują, że Stary Kontynent pozostanie w okowach mrozu aż do lutego.

Pogoda na listopad

Ten miesiąc upłynie pod znakiem niżów. A to znaczy, że tegoroczna jesień będzie charakteryzować się dużym zachmurzeniem oraz opadami deszczu. Temperatury w listopadzie, mimo dość ciepłego okresu na początku, będą stopniowo się obniżać. W drugiej połowie tego tygodnia czeka nas już odczuwalne ochłodzenie (między 10 a 12 st.C).

Najzimniej będzie w weekend. W pasie zachodniej Polski w środku dnia temperatura nie przekroczy 8 st. Celsjusza. Więcej informacji na temat aktualnej prognozy pogody można znaleźć w poniższym linku.

