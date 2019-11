Zmiana w pogodzie. Deszcz, śnieg i mocne ochłodzenie

Pogoda cały czas nas zaskakuje. W Europie Wschodniej jest cieplej niż na południu kontynentu. Jednak już w tym tygodniu sytuacja zacznie się zmieniać. Będzie deszcz i śnieg, a temperatura ostro spadnie.

Pogoda. Zrobi się dużo zimniej

O ile jeszcze w poniedziałek i we wtorek będzie dość ciepło, bo termometry wskażą od 13 do 18 stopni, to już w kolejnych dniach (od środy do niedzieli) w całym kraju ochłodzi się i temperatura spadnie do 10 - 12 stopni.