To będzie pierwszy atak zimy. Lodowy podmuch przejdzie przez Polskę

Lodowy podmuch, spływ arktycznego powietrza, dynamiczne ochłodzenie - pogodowi eksperci prześcigają się w nazywaniu gwałtownego ochłodzenia, które nadejdzie już w przyszłym tygodniu. Możliwe będą pierwsze opady śniegu i mrozy.

Gwałtowność zjawisk przedstawia dopiero animacja opracowana przez serwis Severe-weather.eu. To na podstawie sobotniej aktualizacji komputerowych modeli przewidywania pogody. Dopiero co wszyscy cieszyliśmy się babim latem, a tymczasem na niezaaklimatyzowanych do chłodu Polaków spadnie aktyczny podmuch.