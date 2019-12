WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda. Ostre ochłodzenie. Temperatura spadnie o kilka stopni. Prognoza na grudzień Pogoda. Nadciąga ochłodzenie. Już w środę temperatura mocno spadnie. Jednak, jak wskazują prognozy, na śnieżną i mroźną zimę będziemy musieli jeszcze poczekać. Do końca roku będzie dosyć ciepło jak na grudzień. Pogoda. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, od wtorku stopniowo zacznie już docierać z kierunków zachodnich (z zachodu i północnego-zachodu) chłodniejsze powietrze i w najcieplejszym momencie dnia termometry w kraju wskażą zaledwie od 3 do 5 stopni. W środę pomimo sporej ilości słońca, to w cieniu będzie jeszcze chłodniej, bo tylko od 1 do 3 stopni. Natomiast w czwartek pojawi się już delikatny kontrast temperatury od 1-3 stopni na północnym-wschodzie do 4–5 na zachodzie. Dopiero od piątku z zachodu zacznie docierać nieco cieplejsze, atlantyckie powietrze i w nadchodzący weekend na termometrach zobaczymy od 3-4 stopni na północy do 6-8 na południu. Niestety, nie obędzie się bez porannych spadków temperatury poniżej zera, stąd od środy do piątku uważajmy także na mroźne poranki. Prawie w całym kraju temperatura (na wysokości 2m) będzie spadać w okolice (-1)–(-3) stopni, a na całym przedgórzu do (-4)–(-7) i tutaj zaznaczyć należy, że przy gruncie może być jeszcze o kilka stopni mroźniej. Dopiero w nocy z piątku na sobotę powrócą dodatnie temperatury. Już w nocy z wtorku na środę przejściowo, bo na jeden dzień dostaniemy się pod wpływ pogodnego ośrodka wyżowego, stąd środa w całym kraju zapowiada się pogodna i słoneczna. Niestety po pogodnej środzie od czwartku ponownie nad Polskę powrócą chmury frontowe oraz towarzyszące im opady mieszane deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie nawet samego śniegu. Dodatkowo w czwartek i w piątek rano i przed południem, na północy kraju nie wykluczone są marznące opady, powodujące na drogach i chodnikach północnej Polski niebezpieczną gołoledź. Niemal każdego dnia musimy liczyć się z silniejszymi podmuchami wiatru, który w porywach osiągał będzie do 40 – 50 km/h. Jednak najsilniejszy wiatr prognozowany jest na piątek. Wtedy w porywach może osiągać nawet 70 – 85 km/h, a w szczytowych partiach gór będzie przekraczał nawet 100 km/h. Oczywiście przy takich prędkościach wiatru na Bałtyku pojawi się sztorm do 8-10 st. Bft, a w górach życie utrudniać będą zawieje i zamiecie śnieżne. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda na przyszły tydzień Pogoda do połowy tygodnia będzie w kratkę. Przelotnie popada, a temperatura będzie wahać się od 7–9 stopni na północy do 10–12 stopni na południu. W drugiej części tygodnia temperatura poleci w dół do 3-6 stopni, ale będzie więcej pogodnego i słonecznego nieba. Pogoda na grudzień Jak wskazują "Fani pogody", wiele wskazuje, że do końca roku utrzyma się trend z wysokimi jak na grudzień temperaturami. Mało prawdopodobne jest zagoszczenie w Polsce śnieżnej i mroźnej zimy w tym miesiącu. Co prawda w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby przesądzać o pogodzie na 100 proc. Bardziej możliwe są jednak opady deszczu i deszczu ze śniegiem niż śnieżyce. Po krótkich bowiem nawet silnych spadkach temperatur będzie się znów robiło ciepło.