pogoda + 2 prognoza pogodypolska oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Pogoda w najbliższych dniach będzie dynamiczna. Nadciąga ochłodzenie i silne uderzenie wiatru Pogoda. W nadchodzącym tygodniu czeka nas niewielkie ochłodzenie, zmienna aura oraz przelotne opady mieszane deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Tylko środa zapowiada się pogodna. Poza tym nadchodzi silne uderzenie wiatru. Pogoda może nas jeszcze zaskoczyć (WXCharts) Pogoda. W ciągu najbliższego tygodnia nad Polską dominować będą ośrodki niżowe oraz towarzyszące im fronty atmosferyczne, które przemieszczając się północną Europą pokonywać będą trasę Atlantyk – Islandia – Skandynawia – północna Rosja. Jedynie w środę dostaniemy się pod wpływ pogodniejszego wyżu, który we wtorek znad południowych Niemiec ruszy na wschód i w ciągu doby dotrze już nad Rosję. Niestety, pomimo dominacji ośrodków niżowych, dodatkowo z kierunków zachodnich docierać do nas będą nieco chłodniejsze masy powietrza. Pogoda na najbliższy tydzień Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, jeszcze w poniedziałek na przeważającym obszarze będzie w miarę pogodnie, ale już we wtorek w całym kraju dominować będzie zmienna aura. Chmury na przemian przeplatać będą się ze słońcem i od czasu do czasu pojawiać będą się opady przelotnego deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami (głównie na południu) samego śniegu. Jednak już w nocy z wtorku na środę przejściowo, bo na jeden dzień dostaniemy się pod wpływ pogodnego ośrodka wyżowego, stąd środa w całym kraju zapowiada się pogodna i słoneczna. Niestety po pogodnej środzie od czwartku ponownie nad Polskę powrócą chmury frontowe oraz towarzyszące im opady mieszane deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie nawet samego śniegu. Dodatkowo w czwartek i w piątek rano i przed południem, na północy kraju nie wykluczone są marznące opady, powodujące na drogach i chodnikach północnej Polski niebezpieczną gołoledź. Niemal każdego dnia musimy liczyć się z silniejszymi podmuchami wiatru, który w porywach osiągał będzie do 40 – 50 km/h. Jednak najsilniejszy wiatr prognozowany jest na piątek. Wtedy w porywach może osiągać nawet 70 – 85 km/h, a w szczytowych partiach gór będzie przekraczał nawet 100 km/h. Oczywiście przy takich prędkościach wiatru na Bałtyku pojawi się sztorm do 8-10 st. Bft, a w górach życie utrudniać będą zawieje i zamiecie śnieżne. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda. Temperatura Poniedziałek będzie jeszcze ciepły, z temperaturami osiągającymi w ciągu dnia nawet 9 stopni. Niestety, od wtorku stopniowo zacznie już docierać z kierunków zachodnich (z zachodu i północnego-zachodu) chłodniejsze powietrze i w najcieplejszym momencie dnia termometry w kraju wskażą zaledwie od 3 do 5 stopni. W środę pomimo sporej ilości słońca, to w cieniu będzie jeszcze chłodniej, bo tylko od 1 do 3 stopni. Natomiast w czwartek pojawi się już delikatny kontrast temperatury od 1-3 stopni na północnym-wschodzie do 4–5 na zachodzie. Dopiero od piątku z zachodu zacznie docierać nieco cieplejsze, atlantyckie powietrze i w nadchodzący weekend na termometrach zobaczymy od 3-4 stopni na północy do 6-8 na południu. Niestety, nie obędzie się bez porannych spadków temperatury poniżej zera, stąd od środy do piątku uważajmy także na mroźne poranki. Prawie w całym kraju temperatura (na wysokości 2m) będzie spadać w okolice (-1)–(-3) stopni, a na całym przedgórzu do (-4)–(-7) i tutaj zaznaczyć należy, że przy gruncie może być jeszcze o kilka stopni mroźniej. Dopiero w nocy z piątku na sobotę powrócą dodatnie temperatury. Pogoda na przyszły tydzień Pogoda do połowy tygodnia będzie w kratkę. Przelotnie popada, a temperatura będzie wahać się od 7–9 stopni na północy do 10–12 stopni na południu. W drugiej części tygodnia temperatura poleci w dół do 3-6 stopni, ale będzie więcej pogodnego i słonecznego nieba. Tragedia w Szczyrku. Burmistrz komentuje ze łzami w oczach Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl