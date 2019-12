Ząbkowice Śląskie. Wstrząsająca zbrodnia na Dolnym Śląsku. Nowe doniesienia

Ząbkowice Śląskie. 18-latek przyznał się do zamordowania swoich rodziców i 7-letniego brata. Będzie poddany badaniom krwi. Mają wykazać, czy nie był pod wpływem narkotyków.

Ząbkowice Śląskie. Wstrząsająca zbrodnia na Dolnym Śląsku. Jak informuje RMF FM, do dramatu rodzinnego doszło w nocy w domu jednorodzinnym. 18-letni Marcel C. z dachu zadzwonił na policję i zgłosił, że ktoś włamał się do jego domu i zabił trzy osoby.