Włochy. Szykuje się pogodowy armagedon. Rzym i Neapol zamykają szkoły

Włosi przygotowują się na zapowiadaną "burzę świętej Łucji". Władze Rzymu i Neapolu w związku z alertem pogodowym zamknęły w piątek wszystkie szkoły i parki. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność.



Jednocześnie Raggi zaapelowała do mieszkańców, by jeśli to możliwe pozostali w domu, oraz do kierowców o zwiększoną ostrożność na drogach.