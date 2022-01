Pogoda nadal groźna. Alerty IMGW na północy. Ludzie wciąż bez prądu

- Będzie sporo chmur, ale z dużą ilością przejaśnień - przede wszystkim na Lubelszczyźnie i na Pomorzu. We wschodniej połowie kraju temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie ujemna w okolicach do -2 st. C. W centrum spodziewamy się około 1 st. C, a na zachodzie 2-3 st. C - przekazała Ewa Łapińska, synoptyk IMGW.