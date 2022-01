Potężne wichury w Polsce. Zerwane dachy, połamane drzewa. Straty są ogromne

Strażacy mają ręce pełne pracy. Po ciężkiej nocy nastąpiły kolejne pracowite godziny. Nadal mocno wieje, więc do 9 tysięcy interwencji strażaków, jakie były konieczne do niedzielnego popołudnia, dojdą kolejne. Prognozy pogody są niekorzystne - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed silnym wiatrem dla przeważającej części kraju. Nad morzem jest jeszcze gorzej. Tam wydano alerty 3. stopnia. Prędkość wiatru w niektórych miejscach dochodzić może nawet do 120-130 km/h.