Finałowe koncerty WOŚP w zmieniają lokalizacje. Powodem silny wiatr

Za pieniądze, które zostaną zebrane podczas 30. finału planowane są zakupy m.in. angiografu dwupłaszczyznowego do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnnienia śródgałkowego, a także synoptofory do pomiaru kąta zeza.