Pogoda na Wszystkich Świętych i listopad. Prognozy bez większego ochłodzenia

We Wszystkich Świętych należy spodziewać się lekkiego ochłodzenia. Wskazania termometrów - choć niższe od poniedziałkowych i wtorkowych - nie spadną jednak poniżej zera. Średnia temperatura powietrza 1 listopada wyniesie od 6 st. C nad morzem oraz na Warmii i Mazurach do 10 stopni na Podkarpaciu, Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.