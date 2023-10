Wszystkich Świętych. Pogoda. Nowa, amerykańska prognoza

Pogoda na Wszystkich Świętych. Przymrozków nie będzie

Jak wskazują amerykańscy synoptycy Accu Weather temperatura we Wszystkich Świętych w całej Polsce będzie dodatnia. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie maksymalne wskazania termometrów w dzień wyniosą 9 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie natomiast do 1 st. C.