Pogoda szaleje. 20 stopni w cieniu. Wiadomo, od kiedy zima

Temperatura maksymalna będzie oscylować od 11 st. C na Pomorzu, około 15 st. C w centrum do 17 st. C na południu i południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych i zachodnich. Na południu kraju, a zwłaszcza w rejonach podgórskich i w Sudetach, porywy wiatru mogą wynieść do 80 km/h, w Tatrach do 100 km/h.