Synoptycy już wiedzą. Właśnie się zaczęło

Legnica stolicą ciepła

W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim przewiduje się umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów temperatura wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny i silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wrocław i Legnica mogą spodziewać się 18 stopni Celsjusza, Jelenia Góra 16, Opole i Katowice 17, natomiast Częstochowa 16 kresek.