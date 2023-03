Pogoda na Wielkanoc. Nowa prognoza długoterminowa

Wielkanoc. Pogoda długoterminowa na święta

Centrum Modelowania Meteorologicznego prognozuje, że średnia temperatura maksymalna na przełomie pierwszej oraz drugiej dekady kwietnia może wynieść od 4 do 13 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna ma natomiast wahać się w zakresie od -3 do 2 st. C. Warto jednak pamiętać, że przedstawiona prognoza dotyczy średniej dla całego badanego okresu - synoptycy nie wykluczają pojawienia się lokalnych przymrozków ani skoków temperatur.