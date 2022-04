Pogoda na Wielkanoc. Napłynie arktyczny chłód

Tam, gdzie pojawią się opady, temperatura sięgnie co najwyżej 7-9 st. C, a w rejonach podgórskich i na Wybrzeżu nie będzie więcej niż 4-5 st. C. Na pozostałym obszarze odnotujemy ok. 10-11 st. C, a na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ok. 12-13 st. C.