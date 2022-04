Pogoda. Wielkanoc z arktycznym chłodem i opadami?

Po 20 st. C nie będzie już śladu. Termometry wskażą maksymalnie ok. 10/11 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej i ok. 7/9 st. C w pozostałych regionach. Najchłodniej na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, gdzie spodziewamy się nie więcej niż 3/5 st. C. Odczucie chłodu spotęguje dość silny wiatr z północy osiągający w porywach ok. 50-60 km/h. W nocy wszędzie poza Wybrzeżem chwyci przymrozek do ok. -3/-1 st. C.