Pogoda na weekend. Zimni ogrodnicy zaskoczą

Pogoda w weekend. Niedziela z zachmurzeniem

W niedzielę nastąpi znacząca zmiana pogody. Na niebie pojawi się więcej chmur, z których w drugiej części dnia popada słaby deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem. Rozpogodzenia wystąpią lokalnie, głównie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. IMGW informuje również przed możliwymi, słabymi burzami - te mogą wystąpić na zachodzie i nad morzem. Temperatura wciąż będzie jednak wysoka, osiągając od 16 st. C na Podhalu, przez 21 st. C w regionach południowych po nawet 25 st. C na Kujawach, Warmii, Mazurach i Pomorzu.