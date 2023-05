Pogoda na 3 dni. Wyż Tina namiesza w prognozach. Zrobi się ciepło?

Pogoda krótkoterminowa. W czwartek lekka zmiana

We czwartek 11 maja pogoda zacznie ulegać nieznacznej zmianie. Na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Synoptycy nie prognozują jednak opadów. Będzie to kolejny dzień, z chłodnym porankiem - wskazania termometrów o 6:00 wyniosą od 1 st. C na Podhalu, przez 5-7 st. C na wschodzie kraju po 14 st. C w regionach zachodnich. Temperatura z każdą godziną będzie rosnąć. W najcieplejszym momencie dnia wskazania termometrów w woj. zachodniopomorskim i lubuskim mogą przekroczyć 23 st. Celsjusza. W pozostałych regionach również będzie ciepło: od 15 st. C na Podhalu, po 20-21 st. C w centrum, Małopolsce, Lubelszczyźnie, Podlasiu i nad morzem.