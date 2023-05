26 stopni w cieniu. Najnowsza prognoza

- W niedzielę strefa zachmurzenia będzie odsuwać się na południe. Północ będzie pogodna od rana. W centrum Polski do godzin popołudniowych powinno już być bez opadów. Na południu nadal będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w województwie świętokrzyskim i lubelskim, 10-13 w centrum, do 16 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr okresami będzie silniejszy, porywisty, osiągający na wschodzie kraju do 60 km/h - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB.