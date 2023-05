Zacznie się już w nocy. Alarmujące doniesienia o pogodzie

"Opady deszczu wystąpią miejscami na południu i południowym zachodzie. Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie (z możliwością przygruntowych przymrozków do -1 stopnia Celsjusza), około 4 stopni Celsjusza w centrum, do 8 stopni Celsjusza na zachodzie. Temperatura maksymalna prognozowana jest w przedziale od 14 stopni Celsjusza do 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, zwykle południowo-wschodni" - czytamy w komunikacie.