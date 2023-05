Nadchodzi Tina. I będzie mieć duży wpływ na pogodę

To nie był wymarzony weekend dla osób lubiących wypoczynek na świeżym powietrzu. Przejmujący chłód i deszcz dały się Polakom we znaki. Ale już w poniedziałek odczujemy nadejście wyżu, przynajmniej w dużej części kraju. Dziś termometry pokazują od 9 st. C na południowym wschodzie do 17 st. C lokalnie na północy. W nocy wciąż jeszcze możliwe przymrozki, o czym powinni pamiętać rolnicy i działkowcy.