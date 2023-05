Ulewy i gwałtowne burze. Zmiana w pogodzie. Dwa razy w ciągu doby

Mokro, ale i zimno. W niedzielę zmiana

Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie: od 7 st. C w województwie lubuskim, przez ok. 13 st C. w centrum, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiejący z kierunków wschodnich wiatr będzie słaby i umiarkowany, a tylko miejscami porywisty.