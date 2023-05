Protesty nad Bałtykiem. Emocje rosną. "Nawet policja pytała"

- To ich pierwsza akcja w tym roku. My skupiamy się teraz bardziej na spotkaniach z mieszkańcami, bo chcemy przełamać panującą tutaj niestety opinię, a lansowaną przez Polskie Elektrownie Jądrowe, że to oni ponoć ratują gminę tą elektrownią - wyjaśnia Hanna Trybusiewicz, która razem z mężem działa w stowarzyszeniu Bałtyckie SOS. To organizacja, która skupia mieszkańców protestujących przeciw budowie elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.